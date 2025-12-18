Plantations participatives de haies Parc des Dervallières Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-14 14:00 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit et sans inscription. Tout public

A la Ferme des Dervallières on prépare à fond la saison 2026 ! On installe la serre, on prépare le sol et l’irrigation… et on paufine notre clôture. Pour compléter les barrières en bois, nous allons créer une haie comestible, composée d’arbres fruitiers, de framboisiers, et plein d’autres végétaux. Pour savoir à quelle saison vous pourrez venir cueillir les fruits, rendez-vous le mercredi 14 janvier de 14h à 16h pour nous aider à les planter !Vous pourrez également déguster une bonne soupe chaude et acheter des légumes de la ferme au stand de vente.

Parc des Dervallières Dervallières – Zola Nantes 44100



Afficher la carte du lieu Parc des Dervallières et trouvez le meilleur itinéraire

