PLANTER ET ENTRETENIR DES FRUITIERS LA PHYSIOLOGIE DES ARBRES. Azillanet

PLANTER ET ENTRETENIR DES FRUITIERS LA PHYSIOLOGIE DES ARBRES.

Domaine du Pech d’André Azillanet Hérault

Tarif : – – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Planter un arbre fruitier est un geste fort.

C’est le début d’une relation avec une altérité pleine d’intelligence.

Comprendre comment fonctionne un arbre — comment il respire, stocke, cicatrise, réagit hormonalement à une taille, à l’eau, au sol — change radicalement la manière de le cultiver.

– Ici, on n’apprend pas des automatismes.

– On apprend à dialoguer avec un être vivant à part entière.

Cette rencontre est une plongée accessible et concrète dans la physiologie de l’arbre fruitier

• comment il se nourrit réellement

• comment éviter les erreurs qui l’épuisent, le blessent ou le font dépérir

• comment marcher à deux vers une croissance saine, durable et autonome

Une base solide pour toutes celles et ceux qui veulent accueillir une altérité intelligente avec soin, justesse et compréhension.

Animé par Pierre Hammel Arboriculteur [Pépinière Pierre et Lili (Prémian)].

La conférence sera suivie par une dégustation des produits du Domaine du Pech d’André, par le Domaine. .

Domaine du Pech d’André Azillanet 34210 Hérault Occitanie associationflorir@gmail.com

English :

Planting a fruit tree is a powerful gesture.

It’s the beginning of a relationship with an intelligent otherness.

Understanding how a tree works how it breathes, stores, heals, reacts hormonally to pruning, water and soil radically changes the way you grow it.

– Here, you don’t learn automatic techniques.

– You learn to dialogue with a living being in its own right.

