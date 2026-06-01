Fontiers-Cabardès

PLANTER L’AVENIR

Route de la loubatière Fontiers-Cabardès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Une soirée pour réfléchir, échanger… et faire la fête ensemble !

Le Chat Barré propose une grande soirée autour des questions d’écologie, d’agriculture, d’eau et de forêt en Montagne Noire.

– Marché de producteurs locaux

– Apéro vinyls

– Table ronde avec Lucas Gleizes de l’association Tetris L’Oustal du Joatier, Hugues Janvier, Emmanuel Pistre de l’association Forêtvert Forever et Olivier Baron, responsable des pépinières du Département de l’Aude.

– Échanges autour du changement climatique

Et pour finir dancefloor jusqu’au bout de la nuit

Une soirée conviviale et engagée pour imaginer ensemble les futurs possibles.

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Route de la loubatière Fontiers-Cabardès 11310 Aude Occitanie lechatbarre@gmail.com

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English :

An evening to reflect, exchange ideas? and celebrate together!

Le Chat Barré offers a great evening to discuss the issues of ecology, agriculture, water and forestry in the Montagne Noire region.

– Local producers’ market

– Aperitif vinyls

– Round-table discussion with Lucas Gleizes of the Tetris L’Oustal du Joatier association, Hugues Janvier, Emmanuel Pistre of the Forêtvert Forever association and Olivier Baron, head of nurseries for the Département de l’Aude.

– Discussions on climate change

And finally: dance the night away!

A friendly, committed evening of imagining possible futures together.

L’événement PLANTER L’AVENIR Fontiers-Cabardès a été mis à jour le 2026-06-10 par