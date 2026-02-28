Planter ! Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

Planter ! Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland

Planter ! Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain mercredi 11 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-11 14:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

Munissez vous de vos gants et de vos bottes pour un rendez-vous avec les jardiniers de la Ville! Venez planter avec eux aux abords de l’espace ludique de la médiathèque.Tout public. Accès libre.

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800
02 28 25 25 25 http://www.la-bibliotheque.com


Afficher la carte du lieu Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland et trouvez le meilleur itinéraire