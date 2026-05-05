Plantes à croquer, Parking de l’Église d’Auberville, Auberville

Plantes à croquer Mercredi 5 août, 14h00 Parking de l’Église d’Auberville Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T14:00:00+02:00 – 2026-08-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-05T14:00:00+02:00 – 2026-08-05T16:00:00+02:00

Sur le parcours du haut des falaises des vaches noires, partons découvrir de nombreuses plantes. La sortie sera l’occasion de découvrir certaine d’entre elles et leurs utilités. Nous pourrons en déguster quelques-unes.

(2km/2h) – Niveau 2

Parking de l’Église d’Auberville Parking de l’Église d’Auberville AUBERVILLE Auberville 14640 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 36 58 08 »}, {« type »: « email », « value »: « loic.nicolle@gmail.com »}]

Sur le parcours du haut des falaises des vaches noires, partons découvrir de nombreuses plantes. La sortie sera l’occasion de découvrir certaine d’entre elles et leurs utilités. Nous pourrons en d…