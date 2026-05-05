Plantes à croquer, Parking de l’Église d’Auberville, Auberville
Plantes à croquer, Parking de l’Église d’Auberville, Auberville mercredi 5 août 2026.
Plantes à croquer Mercredi 5 août, 14h00 Parking de l’Église d’Auberville Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-05T14:00:00+02:00 – 2026-08-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-05T14:00:00+02:00 – 2026-08-05T16:00:00+02:00
Sur le parcours du haut des falaises des vaches noires, partons découvrir de nombreuses plantes. La sortie sera l’occasion de découvrir certaine d’entre elles et leurs utilités. Nous pourrons en déguster quelques-unes.
(2km/2h) – Niveau 2
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