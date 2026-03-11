Plantes comestibles en forêt les saveurs de la nature

Route forestière de Schwabwiller Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 11:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Offrez à vos papilles le goût de la forêt de Haguenau ! Et pourquoi ne pas profiter d’une balade guidée pour découvrir les produits gourmands mais aussi médicinaux de la forêt.

Offrez à vos papilles le goût de la forêt de Haguenau ! Et pourquoi ne pas profiter d’une balade, guidée par l’association Protection Faune Flore de Haguenau, pour découvrir les produits gourmands mais aussi médicinaux de la forêt.

Sortie adaptée aux adultes

Nombre de participants limité à 20 personnes

Inscription obligatoire, au plus tard le vendredi 24 avril à 17h 0 .

Route forestière de Schwabwiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71

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English :

Treat your taste buds to a taste of the Haguenau forest! And why not take a guided walk to discover the forest?s gourmet and medicinal products.

L’événement Plantes comestibles en forêt les saveurs de la nature Haguenau a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau