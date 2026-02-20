Plantes comestibles et médicinales Hambye
7 Route de l’Abbaye Hambye Manche
Début : 2026-04-14 15:00:00
fin : 2026-04-14 17:00:00
2026-04-14
Ortie, plantain, nombril de Vénus, nombreuses sont les plantes du bocage dont on peut se nourrir et qui soulagent divers maux. Venez découvrir leurs vertus et apprendre à les reconnaître sur l’Espace Naturel Sensible des abords de l’abbaye de Hambye.
Sortie commanditée par le conseil départemental de la Manche. .
7 Route de l’Abbaye Hambye 50450 Manche Normandie +33 2 33 46 37 06 accueil@cpiecotentin.com
