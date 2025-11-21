Plantes d’Hiver Arbois
Plantes d’Hiver Arbois vendredi 21 novembre 2025.
Plantes d’Hiver
Arbois Jura
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 10:00:00
fin : 2025-11-21 12:00:00
Date(s) :
2025-11-21
Fatigue, baisse d’immunité ? Venez découvrir comment les plantes peuvent vous accompagner tout l’hiver.
Un atelier convivial pour comprendre votre corps, renforcer vos défenses, et retrouver naturellement énergie et équilibre.
Quand et où
– mercredi 5 novembre de 14 à 16h au Club Bricolage à Salins les bains
– samedi 8 de 14 à 16h à Althair à Salins les bains
– jeudi 13 novembre de 18 à 20h en visio
– vendredi 21 novembre de 10 à 12h à Arbois
Matériel un cahier peut être utile pour les notes .
Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté tisanesetbourgeons@protonmail.com
