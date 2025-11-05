Plantes d’hiver Club Bricolage Salins-les-Bains

Plantes d’hiver

Club Bricolage 8 Rue du Petit Ramoneur Salins-les-Bains Jura

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 14:00:00

fin : 2025-11-05 16:00:00

Date(s) :

2025-11-05

Atelier

Fatigue, baisse d’immunité ? Venez découvrir comment les plantes peuvent vous accompagner tout l’hiver. Un atelier convivial pour comprendre votre corps, renforcer vos défenses, et retrouver naturellement énergie et équilibre !

Matériel un cahier peut être utile pour les notes.

Atelier animé par Manon Comacle.

Le même jour

de 12h à 14h cantine à prix libre

Salade de saison bourguignon de champignons crème dessert

tous les premiers mercredis de chaque mois .

Club Bricolage 8 Rue du Petit Ramoneur Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté clubbricolage@framagroupes.org

English :

German : Plantes d’hiver

Italiano :

Espanol :

L’événement Plantes d’hiver Salins-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-29 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA