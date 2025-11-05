Plantes d’hiver Club Bricolage Salins-les-Bains
Plantes d’hiver Club Bricolage Salins-les-Bains mercredi 5 novembre 2025.
Plantes d’hiver
Club Bricolage 8 Rue du Petit Ramoneur Salins-les-Bains Jura
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 14:00:00
fin : 2025-11-05 16:00:00
Date(s) :
2025-11-05
Atelier
Fatigue, baisse d’immunité ? Venez découvrir comment les plantes peuvent vous accompagner tout l’hiver. Un atelier convivial pour comprendre votre corps, renforcer vos défenses, et retrouver naturellement énergie et équilibre !
Matériel un cahier peut être utile pour les notes.
Atelier animé par Manon Comacle.
Le même jour
de 12h à 14h cantine à prix libre
Salade de saison bourguignon de champignons crème dessert
tous les premiers mercredis de chaque mois .
Club Bricolage 8 Rue du Petit Ramoneur Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté clubbricolage@framagroupes.org
English :
German : Plantes d’hiver
Italiano :
Espanol :
L’événement Plantes d’hiver Salins-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-29 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA