Plantes en Fête – 29e édition Domfront Domfront en Poiraie

Informations pratiques

Domfront en Poiraie

Plantes en Fête – 29e édition

Domfront Camping de Domfront Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Sur deux jours, l’Association Horticole du Domfrontais organise une fête des plantes.

Une quarantaine d’exposants (plantes, arbustes, graines, décorations de jardin) seront présents.

L’association tiendra : un stand d’accueil. Les visiteurs pourront y découvrir l’association et s’inscrire ; une boutique où seront proposés à la vente des bouquets de fleurs séchées et de fleurs de jardin, nichoirs confectionnés par les bénévoles de l’association ; une bourse d’échange ; un salon de thé, une crêperie où seront crêpes et boissons. Un foodtruck (spécialités réunionnaises),un grill (sandwichs saucisses et frites) et un brasseur seront présents afin de compléter l’offre de restauration.

Les visiteurs pourront bénéficier d’un service de consigne et/ou bénéficier d’un service de pousse brouette pour leurs achats.

Cette année l’entrée est payante. Cela donne la possibilité aux visiteurs de participer à un jeu concours.

Devines le poids de la citrouille. Une citrouille différente chaque jour. Un lot différent chaque jour.

Résultat vers 17h30

Les membres de l’association et les exposants vous attendent nombreux autour de la passion du jardin. .

Domfront Camping de Domfront Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 70 52 ahdomfrontais@hotmail.com

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English : Plantes en Fête – 29e édition

L’événement Plantes en Fête – 29e édition Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-09-11 par Destination Touristique Domfront – Bagnoles de l’Orne