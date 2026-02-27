Plantes en fête Rue Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer

Plantes en fête

Rue Joseph Rousse Jardin des Lakas La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

25ème édition des Plantes en fête à La Plaine-sur-Mer un évènement a ne pas louper pour les amoureux de jardinage

Quel meilleur annonceur du printemps que l’événement Plantes en fête à La Plaine-sur-Mer !

A propos de Plantes en fête

Plantes en fête est une des plus grosses manifestations de Loire-Atlantique, qui attire plus de 4000 visteurs par an. Elle se déroule au Jardin des Lakas, situé au cœur de la ville.

Que vous ayez la main verte ou vous soyez un simple amateur de plantes, vous aurez l’occasion de trouver tout le nécessaire pour entretenir votre jardin, dénicher des plantes de collection ou vous mettre au jardinage.

Au programme

plantes potagères, plantes aromatiques, plantes sans terre, plantes de bord de mer, plantes grasses, plantes carnivores, graminées,

décorations de jardin

vente d’outillage à main

conseils sur le jardinage et la biodiversité

actions de sensibilisation à la nature

et bien plus encore

Nombre d’exposants

une trentaine d’exposants (des pépiniéristes, horticulteurs et autres spécialistes du jardin) provenant de toute la France

Avis des visiteurs

Plantes en fête est une véritable caverne d’Ali Baba pour les amateurs de plantes. On y trouve de tout, des plantes rares aux plantes les plus classiques.

Rue Joseph Rousse Jardin des Lakas La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14 evenementiel@laplainesurmer.fr

English :

25th edition of Plantes en fête in La Plaine-sur-Mer: a not-to-be-missed event for gardening enthusiasts

