Jardin d’Emilien Sainte-Marie-du-Bois Mayenne

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 13:00:00

2025-10-12

Plantes en fête le 12 octobre à Saint Marie du Bois

Troc de plantes et graines

vente de fruits et légumes du jardin

vente d’outils, de pots, de déco

partage de conseils entre jardiniers .

Jardin d’Emilien Sainte-Marie-du-Bois 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 11 64 41 00

English :

Plantes en fête October 12 at Saint Marie du Bois

German :

Plantes en fête am 12. Oktober in Saint Marie du Bois

Italiano :

Festival delle piante il 12 ottobre a Saint Marie du Bois

Espanol :

Fiesta de las Plantas el 12 de octubre en Saint Marie du Bois

L’événement PLANTES EN FÊTE Sainte-Marie-du-Bois a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme Mayenne Co