PLANTES EN FÊTE Sainte-Marie-du-Bois

Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 13:00:00
2025-10-12
Plantes en fête le 12 octobre à Saint Marie du Bois
Troc de plantes et graines
vente de fruits et légumes du jardin
vente d’outils, de pots, de déco
partage de conseils entre jardiniers .
Jardin d’Emilien Sainte-Marie-du-Bois 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 11 64 41 00
English :
Plantes en fête October 12 at Saint Marie du Bois
German :
Plantes en fête am 12. Oktober in Saint Marie du Bois
Italiano :
Festival delle piante il 12 ottobre a Saint Marie du Bois
Espanol :
Fiesta de las Plantas el 12 de octubre en Saint Marie du Bois
