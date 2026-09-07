Plantes et Cie : pastoralisme et protohistoire Cabrerets
vendredi 4 décembre 2026 · Cabrerets
Informations pratiques
Cabrerets
Plantes et Cie : pastoralisme et protohistoire
Cabrerets Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:30:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Comprendre le pastoralisme à la protohistoire avec la conférence à 20 h 30 au Pech Merle : "Sociétés pastorales : les premiers systèmes d’élevage", de Maria Balasse, archéozoologue, directrice de recherche au CNRS, Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.
Comprendre le pastoralisme à la protohistoire avec la conférence à 20 h 30 au Pech Merle : "Sociétés pastorales : les premiers systèmes d’élevage", de Maria Balasse, archéozoologue, directrice de recherche au CNRS, Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.
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Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 27 05
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English :
Understand pastoralism in protohistory with the lecture at 8:30 pm at Pech Merle: "Sociétés pastorales : les premiers systèmes d?élevage", by Maria Balasse, archaeozoologist, director of research at CNRS, Muséum National d?Histoire Naturelle de Paris.
L’événement Plantes et Cie : pastoralisme et protohistoire Cabrerets a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Cahors – Vallée du Lot
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