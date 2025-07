Plantes et énergies Jour 2 Ferme de La Reine des près Champclause

Plantes et énergies Jour 2 Ferme de La Reine des près Champclause samedi 2 août 2025 .

Plantes et énergies Jour 2

Ferme de La Reine des près Boussoulet Champclause Haute-Loire

Début : Samedi 2025-08-02

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Explorez le lien entre nature et bien-être lors de cette journée autour des plantes et de leurs énergies subtiles. Un moment riche en découvertes et en ressentis, guidé par une intervenante passionnée.

Ferme de La Reine des près Boussoulet Champclause 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 76 35 65

English :

Explore the link between nature and well-being during this day devoted to plants and their subtle energies. A moment rich in discoveries and sensations, guided by a passionate speaker.

German :

Entdecken Sie die Verbindung zwischen Natur und Wohlbefinden an diesem Tag rund um die Pflanzen und ihre subtilen Energien. Ein Moment voller Entdeckungen und Empfindungen, geleitet von einer leidenschaftlichen Referentin.

Italiano :

Esplorate il legame tra natura e benessere in questa giornata dedicata alle piante e alle loro energie sottili. Una giornata ricca di scoperte e sensazioni, guidata da un relatore appassionato.

Espanol :

Explore el vínculo entre naturaleza y bienestar en esta jornada dedicada a las plantas y sus energías sutiles. Una jornada rica en descubrimientos y sensaciones, guiada por un apasionado conferenciante.

