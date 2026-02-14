Plantes et ingrédients naturels, ENSFEA enseignement agricole, Auzeville-Tolosane (31), Auzeville-Tolosane

Plantes et ingrédients naturels Mercredi 1 avril, 09h00 ENSFEA enseignement agricole, Auzeville-Tolosane (31) Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T09:00:00+02:00 – 2026-04-01T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-01T09:00:00+02:00 – 2026-04-01T13:00:00+02:00

Programme détaillé de la matinée accueil – Table ronde et témoignages :

9h – accueil café

9h30- 11h00 : Table-ronde : « Comment et jusqu’où formaliser les relations commerciales »

Venez écouter les témoignages de partenariats réussis entre producteurs ou groupement de producteurs et entreprises, laboratoires ou grossistes, dont :

Ludovic Charles (31) – Producteur de lavande en Haute-Garonne

Philippe DOMECQ-CAZAUX (46) – Responsable phyto-filières chez France terroir/Phyt’s

Melissa BALANDREAUD (26), responsable achat d’Elixens France

11h00- 12h00 : Pitchs : Ils innovent en Occitanie !

Venez découvrir des compétences techniques mobilisables en région et des retours d’expériences réussis entre laboratoires de recherche et entreprises :

Hélène Vié (31), Directrice de la Maison de la violette

Annabelle PRIM (34) – Ingénieure Plateforme de technologie agroalimentaire du CIRAD

Clément Chastrette (31) – Ingénieur développement procédé & chargé de mission Innovation du CRT CATAR – CRITT Agroressources

Olivier Gibert (31) – PHIV et Aurélie LE RU – CNRS GenoToul

ENSFEA enseignement agricole, Auzeville-Tolosane (31) 2 route de Narbonne, 31320 Auzeville Auzeville-Tolosane 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « sara.brunel@interbio-occitanie.com »}]

Rejoignez-nous au Lycée agricole d’Auzeville Tolosan (31), au cœur de la région Occitanie pour une journée autour des plantes et ingrédients naturels.