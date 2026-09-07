Plantes et mythologie, une histoire qui date…, 13114 Puyloubier, France, Puyloubier

Informations pratiques

Plantes et mythologie, une histoire qui date… Samedi 28 novembre, 15h00 13114 Puyloubier, France Bouches-du-Rhône

Tarifs : Enfant de plus de 12 ans 8€ ; Adulte adhérent 7€ ; Enfant de moins de 12 ans ; Adulte non adhérent 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T15:00:00+01:00 – 2026-11-28T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-28T15:00:00+01:00 – 2026-11-28T18:00:00+01:00

Lorsque l’on regarde les constellations d’étoiles, les personnages mythologique, apparaissent : Vega, Arcturus, Orion, Cassiopée Pégase… De nombreuses plantes sont aussi liées à des mythologies. En fait elles sont très nombreuses.

Nous allons partir à la rencontre d’un personnage historique de la région, l’ermite Saint Ser, et sur le parcours qui nous mènera à la chapelle éponyme nous découvrirons des histoires parfois surprenantes, parfois tristes ou parfois héroïques sur les végétaux rencontrés.

Durée : 3h00

Activité organisée par Isabelle – guide naturaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/plantes-et-mythologie-une-histoire-qui-date-9715

13114 Puyloubier, France 13114 Puyloubier, France Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/plantes-et-mythologie-une-histoire-qui-date-9715 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/plantes-et-mythologie-une-histoire-qui-date-9715 »}]

Une rencontre entre les mythologies européennes et les végétaux méditerranéens Nature Sortie nature