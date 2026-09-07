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Plantes et mythologie, une histoire qui date…, 13114 Puyloubier, France, Puyloubier

samedi 28 novembre 2026 · 13114 Puyloubier, France · Puyloubier

Plantes et mythologie, une histoire qui date…, 13114 Puyloubier, France, Puyloubier

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Lieu
13114 Puyloubier, France
Adresse
13114 Puyloubier, France
Ville
13114 Puyloubier
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Tarifs : Enfant de plus de 12 ans 8€ ; Adulte adhérent 7€ ; Enfant de moins de 12 ans ; Adulte non adhérent 14€

Plantes et mythologie, une histoire qui date… Samedi 28 novembre, 15h00 13114 Puyloubier, France Bouches-du-Rhône

Tarifs : Enfant de plus de 12 ans 8€ ; Adulte adhérent 7€ ; Enfant de moins de 12 ans ; Adulte non adhérent 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-28T15:00:00+01:00 – 2026-11-28T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-28T15:00:00+01:00 – 2026-11-28T18:00:00+01:00

Lorsque l’on regarde les constellations d’étoiles, les personnages mythologique, apparaissent : Vega, Arcturus, Orion, Cassiopée Pégase… De nombreuses plantes sont aussi liées à des mythologies. En fait elles sont très nombreuses.

Nous allons partir à la rencontre d’un personnage historique de la région, l’ermite Saint Ser, et sur le parcours qui nous mènera à la chapelle éponyme nous découvrirons des histoires parfois surprenantes, parfois tristes ou parfois héroïques sur les végétaux rencontrés.

Durée : 3h00

Activité organisée par Isabelle – guide naturaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/plantes-et-mythologie-une-histoire-qui-date-9715

13114 Puyloubier, France 13114 Puyloubier, France Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/plantes-et-mythologie-une-histoire-qui-date-9715 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/plantes-et-mythologie-une-histoire-qui-date-9715 »}]
Une rencontre entre les mythologies européennes et les végétaux méditerranéens Nature Sortie nature