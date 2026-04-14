Plantes & Insectes – Centre aéré du Panda Club – WWF Genève, Le Bois-de-la-Bâtie,

Plantes & Insectes – Centre aéré du Panda Club – WWF Genève Lundi 20 juillet, 08h30 Le Bois-de-la-Bâtie

CHF 260.- (non-membres) et CHF 230.- (membres)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T08:30:00+02:00 – 2026-07-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-20T08:30:00+02:00 – 2026-07-20T17:30:00+02:00

Du 20 au 24 juillet

Sais-tu que les insectes jouent un rôle important dans la reproduction des plantes? Lors de cette semaine, tu apprendras à reconnaître quelques plantes et insectes de chez nous et comment les fleurs font pour se reproduire et donner des fruits. A travers différentes activités, tu découvriras le monde fascinant des insectes et des plantes qui nous entourent!

Le Bois-de-la-Bâtie Ch. de la Bâtie, 1235 [{« type »: « link », « value »: « https://events.wwf.ch/fr/pandaere-wwf-ge-4-plantes-and-insectes-8-12-ans-4a6vVj1amD/overview »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/le-bois-de-la-batie/

Viens découvrir le monde fascinant des insectes et des plantes qui nous entourent!

WWF Genève