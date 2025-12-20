Plantes Médicinales, comestibles et toxiques reconnaissance, cueillette, ateliers, Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs

Plantes Médicinales, comestibles et toxiques reconnaissance, cueillette, ateliers

Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – 75 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-10 12:00:00

Date(s) :

2026-01-10 2026-02-07

Sarah vous emmène le temps d’une matinée par mois un mercredi ou samedi, en balade autour de Clairvaux-les-Lacs, à la rencontre des plantes sauvages comestibles, médicinales… et même parfois toxiques (histoire de bien les reconnaître et de ne pas se tromper !).

Observer, toucher, sentir, goûter parfois.

Et si le ciel décide de verser ses larmes, que le froid vient à mordre ou que le soleil tape trop fort, pas de panique on se retrouve à l’abri pour un atelier autour des plantes, histoire d’apprendre à préparer et à utiliser les plantes qu’on a appris à reconnaître et à cueillir (baume, tisane, lait nettoyant, ou autre douceur végétale à emporter chez toi.

Activité famille, gratuite pour les enfants de moins de 15 ans accompagnés par un adulte.

Pense à prendre de l’eau, et de quoi t’asseoir si besoin.

Lieu de rendez-vous précis communiqué la veille de la sortie via groupe whatsapp. .

Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 10 96 69 contact@corpsetplantes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Plantes Médicinales, comestibles et toxiques reconnaissance, cueillette, ateliers

L’événement Plantes Médicinales, comestibles et toxiques reconnaissance, cueillette, ateliers Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2025-12-20 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE