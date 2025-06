Plantes Médicinales, comestibles et toxiques: reconnaissance, cueillette et ateliers Clairvaux-les-Lacs 2 juillet 2025 14:00

Jura

Plantes Médicinales, comestibles et toxiques: reconnaissance, cueillette et ateliers Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura

Début : 2025-07-02 14:00:00

fin : 2025-07-02 16:00:00

Date(s) :

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

Je t’emmène chaque mercredi de 14h à 16h en balade autour de Clairvaux-les-Lacs, à la rencontre des plantes sauvages comestibles, médicinales… et même parfois toxiques (histoire de bien les reconnaître et de ne pas se tromper !).

On observe, on touche, on sent, on goûte parfois.

On apprend, on s’émerveille, on cueille avec respect.

Et si le ciel décide de verser ses larmes ou que le soleil tape trop fort, pas de panique on se retrouve en forêt en lieu ombragé, ou à l’abri pour un atelier autour des plantes (baume, tisane, ou autre douceur végétale à emporter chez toi). .

Rue du Parterre

Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 10 96 69 https://corpsetplantes.fr/contact/

