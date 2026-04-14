Plantes médicinales d’ici et d’ailleurs, Jardin Botanique de Genève, Chambésy

Plantes médicinales d’ici et d’ailleurs Mercredi 6 mai, 14h00 Jardin Botanique de Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T15:00:00+02:00

A travers le monde, on recense une multitude de plantes reconnues pour leurs vertus médicinales, autrement dit leurs effets bénéfiques sur l’organisme : propriétés digestives ou diurétiques, cicatrisantes, apaisantes pour la peau, ou encore favorables au système nerveux.

Lors de cette visite à deux voix, nos jardinières Léa Cosandey et Camille Fournier vous feront découvrir plusieurs plantes emblématiques réputées pour leurs bienfaits. Mais prudence : le naturel n’est pas toujours synonyme d’innocuité – mieux vaut connaître avant d’utiliser!

La visite débute sur les terrasses des jardins ethnobotaniques puis se poursuit dans le jardin d’hiver, la rencontre des plantes médicinales d’ici et d’autres d’ailleurs.

Dans la serre, vous observerez les équivalences exotiques de nos plantes communes, comme le pissenlit ou l’ortie.

Jardin Botanique de Genève Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://plantes-medicinales-dici-et-dailleurs.eventwise.ch/inscription-9264/fr »}] Plusieurs points d’entrée permettent d’accéder au Jardin Botanique de Genève:

1) Place Albert-Thomas

2) Avenue de la Paix 4 (Sécheron)

3) Chemin de l’Impératrice 1

4) Par les quais de la Rive droite

Partez à la découverte des plantes médicinales lors d’une visite à deux voix menées par nos jardinières Léa Cosandey et Camille Fournier. Explorez les vertus de plantes connues pour leurs bienfaits.

Jardin Botanique de Genève