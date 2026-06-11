Plantes médicinales et gastronomiques Château du centre-ville Belle-Isle-en-Terre

Belle-Isle-en-Terre

Plantes médicinales et gastronomiques

Château du centre-ville 2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Les plantes qui ornent nos chemins et nos prairies ont souvent des vertus insoupçonnées. Certaines peuvent se cuisiner, d’autres possèdent des propriétés médicinales et d’autres sont à éviter… Qui sait par exemple que c’est à partir de la reine des prés que l’on a mis au point l’aspirine ? .

Château du centre-ville 2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 08 39

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L’événement Plantes médicinales et gastronomiques Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol