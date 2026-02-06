Plantes sauvages comestibles à Baulette Baule

Plantes sauvages comestibles à Baulette

Partez pour une promenade immersive au cœur de la nature et apprenez à reconnaître les plantes comestibles. Je vous partage mes astuces pour les identifier en toute sécurité, ainsi que leurs histoires et usages. Vous repartez avec des idées de recettes. La balade se termine par un goûter aux plantes sauvages.

Infos pratiques

Rendez-vous samedi 18 avril de 14H30 à 17H

Rue Abbé Pasty, Baulette

Sortie limitée à 12 personnes Réservation en ligne obligatoire

Contact

06.86.28.72.37

angelique.pledran@gmail.com 25 .

English :

Take an immersive nature walk and learn to recognize edible plants. See you on Saturday, April 18, from 2.30pm to 5pm.

