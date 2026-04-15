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Plantes sauvages comestibles balade et cueillette respectueuse de la biodiversité à Montjoie-le-château Mairie Montjoie-le-Château

Plantes sauvages comestibles balade et cueillette respectueuse de la biodiversité à Montjoie-le-château Mairie Montjoie-le-Château samedi 20 juin 2026.

Lieu : Mairie

Adresse : Clos du Bourg

Ville : 25190 Montjoie-le-Château

Département : Doubs

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Montjoie-le-Château

Plantes sauvages comestibles balade et cueillette respectueuse de la biodiversité à Montjoie-le-château

Mairie Clos du Bourg Montjoie-le-Château Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Randonnée facile de moins de 5km. Prévoir des vêtements adaptés à la marche en forêt et aux conditions météorologiques du jour ainsi que de quoi se désaltérer. Il est conseillé de s’équiper de quoi prendre des notes.   .

Mairie Clos du Bourg Montjoie-le-Château 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   natura2000@doubsdessoubre.fr

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English : Plantes sauvages comestibles balade et cueillette respectueuse de la biodiversité à Montjoie-le-château

L’événement Plantes sauvages comestibles balade et cueillette respectueuse de la biodiversité à Montjoie-le-château Montjoie-le-Château a été mis à jour le 2026-04-15 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)