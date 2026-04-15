Plantes sauvages comestibles balade et cueillette respectueuse de la biodiversité à Montjoie-le-château Mairie Montjoie-le-Château

Montjoie-le-Château

Plantes sauvages comestibles balade et cueillette respectueuse de la biodiversité à Montjoie-le-château

Mairie Clos du Bourg Montjoie-le-Château Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Randonnée facile de moins de 5km. Prévoir des vêtements adaptés à la marche en forêt et aux conditions météorologiques du jour ainsi que de quoi se désaltérer. Il est conseillé de s’équiper de quoi prendre des notes. .

Mairie Clos du Bourg Montjoie-le-Château 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté natura2000@doubsdessoubre.fr

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English : Plantes sauvages comestibles balade et cueillette respectueuse de la biodiversité à Montjoie-le-château

L’événement Plantes sauvages comestibles balade et cueillette respectueuse de la biodiversité à Montjoie-le-château Montjoie-le-Château a été mis à jour le 2026-04-15 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)