Plantes sauvages comestibles balade et cueillette respectueuse de la biodiversité à Montjoie-le-château Mairie Montjoie-le-Château
Plantes sauvages comestibles balade et cueillette respectueuse de la biodiversité à Montjoie-le-château Mairie Montjoie-le-Château samedi 20 juin 2026.
Montjoie-le-Château
Plantes sauvages comestibles balade et cueillette respectueuse de la biodiversité à Montjoie-le-château
Mairie Clos du Bourg Montjoie-le-Château Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Randonnée facile de moins de 5km. Prévoir des vêtements adaptés à la marche en forêt et aux conditions météorologiques du jour ainsi que de quoi se désaltérer. Il est conseillé de s’équiper de quoi prendre des notes. .
Mairie Clos du Bourg Montjoie-le-Château 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté natura2000@doubsdessoubre.fr
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L’événement Plantes sauvages comestibles balade et cueillette respectueuse de la biodiversité à Montjoie-le-château Montjoie-le-Château a été mis à jour le 2026-04-15 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)