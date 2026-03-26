Plantes sauvages comestibles balade et cueillette respectueuse de la biodiversité

Centre village Montjoie-le-château Montjoie-le-Château Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Plantes sauvages comestibles balade et cueillette respectueuse de la biodiversité. Durée 3 heures . Animé par Lucie Saint-Voirin (Nascaya) et une chargée de mission de l’EPAGE Doubs Dessoubre Dégustation offerte en fin de matinée Animation limitée à 15 personnes, inscription obligatoire à l’adresse, une confirmation vous sera envoyée Randonnée facile de moins de 5 kilomètres Prévoir des vêtements adaptés à la marche en forêt et aux conditions météorologiques du jour ainsi que de quoi se désaltérer. Il est conseillé de s’équiper avec de quoi prendre des notes. .

Centre village Montjoie-le-château Montjoie-le-Château 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 02 78 natura2000@doubsdessoubre.fr

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English : Plantes sauvages comestibles balade et cueillette respectueuse de la biodiversité

L’événement Plantes sauvages comestibles balade et cueillette respectueuse de la biodiversité Montjoie-le-Château a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER