PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES Fayl-Billot

Derrière le Voile Angie Praom Fayl-Billot Haute-Marne

Tarif : 130 – 130 – EUR

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

2025-09-27

Deux journées pour rencontrer les plantes sauvages et s’initier à la cuisine aromatique et féerique que nous offre la nature.

Deux journées pour retrouver ces gestes simples qui font d’un repas une fête haute en couleurs, en saveurs et en fraicheur.

Transmission de trucs et astuces issus de 20 ans de pratique passionnée.

Samedi, 27 septembre:

– matinée (10h à 13h) balade de reconnaissance des plantes sauvages, cueillette et préparation des herbes en pestos.

– après-midi (14h à 18h) les incontournables de la cuisine sauvage; préparations de mets à déguster le soir/associations bénéfiques, astuces pour profiter au mieux de leurs atouts. Cfréation d’un herbier

Dimanche, 28 septembre:

– matinée (9h à 13h) cueillette et atelier « Des fleurs comestibles aux épices sauvages »

– après-midi (14h à 17h) atelier cuisine sauvage: préparation de mets culinaires à emporter .

Derrière le Voile Angie Praom Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 6 11 89 02 61 derrierelevoile@protonmail.com

