Informations pratiques

Saint-Jean-le-Blanc

Plantes sauvages comestibles

Saint-Jean-le-Blanc Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 14:30:00

fin : 2026-11-28 17:30:00

Date(s) :

2026-11-28

Partez pour une promenade immersive au cœur de la nature et apprenez à reconnaître les plantes comestibles. Rendez-vous les samedi 28 novembre au Parc de Loire.

Partez pour une promenade immersive au cœur de la nature et apprenez à reconnaître les plantes comestibles. Je vous partage mes astuces pour les identifier en toute sécurité, ainsi que leurs histoires et usages. Vous repartez avec des idées de recettes. La balade se termine par un goûter et une tisane aux plantes sauvages.

Infos pratiques

Rendez-vous samedi 28 novembre de 14h30 à 17h30

Parc de Loire (anciennement l’île Charlemagne), à Orléans

Sortie limitée à 12 personnes Réservation en ligne obligatoire .

Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Would you like to find out which plants can be eaten in the wild? Take a 2-hour walk and discover edible wild plants.

L’événement Plantes sauvages comestibles Saint-Jean-le-Blanc a été mis à jour le 2026-08-21 par OT ORLEANS