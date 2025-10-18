Plantes sauvages de ma rue 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen

2025-10-18 14:00:00

2025-10-18 16:00:00

2025-10-18

Apprenez à identifier les plantes sauvages qui peuplent la Presqu’île de Caen !

Les villes concentrent sur des surfaces restreintes une proportion grandissante de citoyens et une nature urbaine tout à fait particulière. Cette biodiversité, à travers les services qu’elle rend, est indispensable à la vie des citadins.

Les villes ont été bâties sur des terres autrefois occupées par des espaces naturels ou cultivés. Les Hommes ont façonné ces territoires en une mosaïque d’espaces construits et d’espaces verts, entrecoupés de voies de communication. Ils ont ainsi exercé une influence forte, parfois sans le savoir, sur la biodiversité des aires urbaines.

Nous vous invitons à prendre part à un atelier-balade pour apprendre à identifier les espèces végétales sur le chemin et ainsi contribuer à l’inventaire des plantes urbaines de la Presqu’Île dans le cadre du projet de recherche participative “Sauvages de ma rue”. Initié par l’association Tela Botanica et le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) dans le cadre du réseau citoyen “Vigie nature”, ce programme vise à une meilleure connaissance de la biodiversité urbaine. Venez découvrir ce programme de recherche participative, et pourquoi pas, y contribuer !

Vous souhaitez participer à cet atelier ? Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant !

3 Esplanade Stéphane Hessel 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

English : Plantes sauvages de ma rue

Learn to identify the wild plants that populate Caen?s Presqu?île!

German : Plantes sauvages de ma rue

Lernen Sie, die Wildpflanzen zu bestimmen, die die Halbinsel Caen bevölkern!

Italiano :

Imparate a riconoscere le piante selvatiche che vivono sulla penisola di Caen!

Espanol :

Aprenda a identificar las plantas silvestres que viven en la península de Caen

