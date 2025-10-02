PLANTES SAUVAGES DES MURS ET DES TROTTOIRS Ceyras
PLANTES SAUVAGES DES MURS ET DES TROTTOIRS Ceyras jeudi 2 octobre 2025.
PLANTES SAUVAGES DES MURS ET DES TROTTOIRS
Ceyras Hérault
Avez-vous déjà prêté attention à ces plantes qui arrivent à pousser sur les trottoirs ou vieux murs ? Nous vous invitons à découvrir celles qui sont souvent surnommées mauvaises herbes .
Vous apprendrez à les observer, à les connaître et peut-être à les apprécier.
Cette sortie vous permettra de contribuer a une action de sciences participatives.
Avec Jean Burger, naturaliste amateur, en partenariat avec la mairie de Ceyras.
À partir de 15 ans
Participation libre et consciente. .
Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 57 25 44 animation@demainlaterre.fr
English :
Have you ever paid attention to those plants that manage to grow on sidewalks or old walls? We invite you to discover those often nicknamed « weeds ».
German :
Haben Sie schon einmal auf die Pflanzen geachtet, die es schaffen, auf Gehwegen oder alten Mauern zu wachsen? Wir laden Sie ein, mehr über diese oft als « Unkraut » bezeichneten Pflanzen zu erfahren.
Italiano :
Avete mai prestato attenzione a quelle piante che riescono a crescere sui marciapiedi o sui vecchi muri? Vi invitiamo a scoprire quelle che spesso vengono soprannominate « erbacce ».
Espanol :
¿Alguna vez ha prestado atención a esas plantas que se las arreglan para crecer en aceras o muros viejos? Le invitamos a descubrir las que suelen apodarse « malas hierbas ».
