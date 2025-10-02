PLANTES SAUVAGES DES MURS ET DES TROTTOIRS Ceyras

Avez-vous déjà prêté attention à ces plantes qui arrivent à pousser sur les trottoirs ou vieux murs ? Nous vous invitons à découvrir celles qui sont souvent surnommées mauvaises herbes .

Vous apprendrez à les observer, à les connaître et peut-être à les apprécier.

Cette sortie vous permettra de contribuer a une action de sciences participatives.

Avec Jean Burger, naturaliste amateur, en partenariat avec la mairie de Ceyras.

À partir de 15 ans

Participation libre et consciente. .

Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 57 25 44 animation@demainlaterre.fr

English :

Have you ever paid attention to those plants that manage to grow on sidewalks or old walls? We invite you to discover those often nicknamed « weeds ».

German :

Haben Sie schon einmal auf die Pflanzen geachtet, die es schaffen, auf Gehwegen oder alten Mauern zu wachsen? Wir laden Sie ein, mehr über diese oft als « Unkraut » bezeichneten Pflanzen zu erfahren.

Italiano :

Avete mai prestato attenzione a quelle piante che riescono a crescere sui marciapiedi o sui vecchi muri? Vi invitiamo a scoprire quelle che spesso vengono soprannominate « erbacce ».

Espanol :

¿Alguna vez ha prestado atención a esas plantas que se las arreglan para crecer en aceras o muros viejos? Le invitamos a descubrir las que suelen apodarse « malas hierbas ».

