Plantes sauvages, Poligny

Plantes sauvages

La Séquanaise Poligny Jura

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-01-31 2026-04-04 2026-05-09 2026-06-06 2026-07-11

Sur l’année plusieurs dates sont proposées, en pleine Nature et ou en salle ; et un groupe whatsapp pour échanger, partager, questionner sa pratique.

Programme adapté selon les conditions climatiques

Samedis

31 janvier savon 9h 12h

4 avril sortie

9 mai (en extérieur, macérat reconnaissance si mauvais temps, sans cueillette)

6 juin (en extérieur, séchage reconnaissance si mauvais temps, sans cueillette)

11 juillet (herbier) .

La Séquanaise Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 30 50 la.sequanaise@la-sequanaise.com

