Plantes sauvages, Poligny
Plantes sauvages, Poligny samedi 31 janvier 2026.
Plantes sauvages
La Séquanaise Poligny Jura
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-01-31 2026-04-04 2026-05-09 2026-06-06 2026-07-11
Sur l’année plusieurs dates sont proposées, en pleine Nature et ou en salle ; et un groupe whatsapp pour échanger, partager, questionner sa pratique.
Programme adapté selon les conditions climatiques
Samedis
31 janvier savon 9h 12h
4 avril sortie
9 mai (en extérieur, macérat reconnaissance si mauvais temps, sans cueillette)
6 juin (en extérieur, séchage reconnaissance si mauvais temps, sans cueillette)
11 juillet (herbier) .
La Séquanaise Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 30 50 la.sequanaise@la-sequanaise.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Plantes sauvages
L’événement Plantes sauvages Poligny a été mis à jour le 2025-12-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme