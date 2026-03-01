Plantes solidaires

2 Rue Jean Graczyk Vignoux-sur-Barangeon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Organisé par les Amis du Blosset et Et si on parlait jardin. Surplus de jardin, troc de plantes, partage, divers exposants et associations autour de la nature.

Organisé par les Amis du Blosset et Et si on parlait jardin. Surplus de jardin, troc de plantes, partage, divers exposants et associations autour de la nature. .

2 Rue Jean Graczyk Vignoux-sur-Barangeon 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 6 64 72 72 05

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English :

Organized by Les Amis du Blosset and Et si on parlait jardin. Garden surplus, plant barter, sharing, various exhibitors and nature associations.

L’événement Plantes solidaires Vignoux-sur-Barangeon a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de VIERZON