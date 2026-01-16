Plantes utiles au quotidien Arès

Plantes utiles au quotidien

Entrée de la réserve du port ostréicole Arès Gironde

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Dame nature est généreuse. Apprenez à reconnaître les plantes dans leur environnement naturel et leurs fonctionnalités dans notre vie quotidienne.

Tout public Payant.

Inscription obligatoire.

Renseignements au 05 56 60 18 07.

Lieu entrée de la réserve du côté du port ostréicole. .

Entrée de la réserve du port ostréicole Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com

