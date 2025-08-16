Planxty Félix Lieu-dit Porjou Plestin-les-Grèves

Lieu-dit Porjou L’Improbable Café Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-16 20:00:00

fin : 2025-08-16 21:00:00

2025-08-16

Musique traditionnelle irlandaise

Inspirés par la grande virtuosité de ce pays de musique, emportés par le battement entêtant de cette terre de danse, Planxty Félix propose un concert-concentré de la plus pure tradition irlandaise.

Nourris par leurs nombreux séjours en Irlande, Planxty Félix transporte l’auditeur outre-mer, dans un voyage musical dépaysant à travers la riche palette des nombreuses ambiances du répertoire irlandais.

Et soudain, on s’y croirait…D’un reel bien groovy à une jig virevoltante, d’une ballade d’amour à une polka endiablée, d’un chant de rébellion à une joyeuse chanson de bagarre… Nous voilà au pub, au fin fond du Connemara, à taper du pied en rythme avec les musiciens ! .

Lieu-dit Porjou L’Improbable Café Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 01 72 79

