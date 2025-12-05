PLASTIC MONSTERS – L’AVANT-SCENE – MONTFORT SUR MEU Montfort Sur Meu

PLASTIC MONSTERS – L’AVANT-SCENE – MONTFORT SUR MEU Montfort Sur Meu vendredi 5 décembre 2025.

PLASTIC MONSTERS Début : 2025-12-05 à 19:00. Tarif : – euros.

PLASTIC MONSTERSBEN LECHAPUS & BÉRANGÈRE BARATHON SWAP MUSICDistribution : musique et chant : Lechapus. Jeu et chant : Bérangère Barathon.Scénographe et costumes : Marien Dubois. Production : SWAP Music.Après une première collaboration autour d’un clip pour le projet tout public « Plastic Party ! » l’envie de créer un spectacle à l‘intention du jeune public est née entre Lechapus et Bérangère Barathon.Lechapus est sensible à la vibration du plastique, il fait des sons avec des bouteilles PET, des caisses claires avec des paquets de chips et des shakers avec des sachets de nouilles chinoises… Bref, il bricole dans sa chambre jusqu’à voir apparaitre un jour Agatha, la grande Déesse des ordures,Inquisitrice du coton tige, Manitou Suprême des pots de yaourt qui le choisit pour devenir Ambassadeur des Ordures sur Terre car comme le dit Agatha dans « Ordure » il y a « Or » !Pour une fois nous voulons rire avec ce sujet des déchets plastiques qui est un véritable ?éau, pour une fois nous voulons danser sur les braises de ce drame écologique et plutôt que d’en pleurer Lechapus et Bérangère Barathon choisissent d’en faire une fête.Comment trouver le sens juste de cette fête ? Quelle nouvelle vie donner aux ordures ? Comment faire du beau avec du moche ?

L’AVANT-SCENE – MONTFORT SUR MEU 2 Boulevard Villebois-Mareuil 35160 Montfort Sur Meu 35