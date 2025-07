Plastic Monsters Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu

Montfort-sur-Meu

5 décembre 2025 19:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Le 5 décembre à 19h, dans le cadre de la saison culturelle de Montfort-sur-Meu, Ben Lechapus et Bérangère Barathon Swap Music vous propose un concert à L’Avant-Scène de Montfort.

Après une première collaboration autour d’un clip pour le projet tout public Plastic Party ! l’envie de créer un spectacle à l‘intention du jeune public est née entre Lechapus et Bérangè re Barathon. Lechapus est sensible à la vibration du plastique, il fait des sons avec des bouteilles PET, des caisses claires avec des paquets de chips et des shakers avec des sachets de nouilles chinoises… Bref, il bricole dans sa chambre jusqu’à voir apparaitre un jour Agatha, la grande Déesse des ordures, Inquisitrice du coton tige, Manitou Suprême des pots de yaourt qui le choisit pour devenir Ambassadeur des Ordures sur Terre car comme le dit Agatha dans Ordure il y a Or ! Pour une fois nous voulons rire avec ce sujet des déchets plastiques qui est un véritable fléau, pour une fois nous voulons danser sur les braises de ce drame écologique et plutôt que d’en pleurer Lechapus et Bérangère Barathon choisissent d’en faire une fête.

Comment trouver le sens juste de cette fête ? Quelle nouvelle vie donner aux ordures ? Comment faire du beau avec du moche ?

Sur réservation.

Tarifs Adulte 10€; -18 ans 5€; Abonné 6€

Durée 50min

Petite restauration sur place.

Bord de scène à l’issue de la représentation

Atelier Cocaphone avec le musicien LECHAPUS en binômes parent-enfant (à partir de 6 ans) fabriquez un instrument de musique unique à partir de déchets plastiques !

Samedi 6 décembre de 11h à 12h

Sur inscription médiation.culturelle@montfort-sur-meu.bzh

LA PRESSE EN PARLE

« Un spectacle cartoon, du côté du jeu et très enfantin, qui s’adresse à tous les publics, pas seulement aux enfants. »

OUEST-FRANCE .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

