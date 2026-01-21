Plastiques, des acteurs essentiels de la crise écologique globale Fondation Maison des Sciences de l’Homme Paris
Plastiques, des acteurs essentiels de la crise écologique globale Fondation Maison des Sciences de l’Homme Paris mardi 17 mars 2026.
Cette première rencontre du cycle « Plastiques : des poisons
pas si fantastiques » explorera le lien qui existe entre les plastiques
et un système économique fondé sur la surproduction et l’obsolescence
programmée. Plus que de simples marqueurs de notre société de
consommation, ils en permettent la structuration.
Baptiste Monsaingeon, sociologue, et Henri Bourgeois Costa, directeur des affaires publiques de la Fondation Tara Océan, dialogueront autour de cette question.
_ _ _
À l’issue de la discussion, vous aurez la possibilité de poser toutes
vos questions à nos invités. La rencontre sera suivie d’un moment de
convivialité.
À propos de la Fondation Tara Océan
La Fondation Tara Océan est la première fondation reconnue d’utilité
publique consacrée à l’Océan en France. Depuis plus de 20 ans, elle
aspire à une révolution pour préserver le Vivant, convaincue que l’Océan
est essentiel à l’équilibre de notre planète. Explorer l’Océan et
partager les découvertes scientifiques pour susciter une prise de
conscience collective est au cœur de la mission de la fondation.
Elle mène des expéditions scientifiques, en partenariat avec des
laboratoires de recherche internationaux d’excellence, pour étudier la
biodiversité marine et comprendre les impacts du changement climatique
et des pollutions. Elle sensibilise les citoyens ; des jeunes
générations aux décideurs politiques. Grâce à son statut d’Observateur
Spécial à l’ONU, la fondation participe activement à la gouvernance
internationale de l’Océan.
Explorer, partager et protéger cet Océan vivant est plus que jamais
vital. Ensemble, défendons le Vivant. Protégeons l’Océan. Découvrez la
fondation sur https://fondationtaraocean.org/ et en vidéo.
Rencontre du cycle « Plastiques : des poisons pas si fantastiques » de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, le 17 mars 2026 à 18h30.
Le mardi 17 mars 2026
de 18h30 à 20h30
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-17T19:30:00+01:00
fin : 2026-03-17T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-17T18:30:00+02:00_2026-03-17T20:30:00+02:00
Fondation Maison des Sciences de l’Homme 54 boulevard Raspail 75006 Paris
https://www.fmsh.fr/agenda/plastiques-des-acteurs-essentiels-de-la-crise-ecologique-globale https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/
Afficher la carte du lieu Fondation Maison des Sciences de l’Homme et trouvez le meilleur itinéraire