Plastiques, des acteurs essentiels de la crise écologique globale Fondation Maison des Sciences de l’Homme Paris

Cette première rencontre du cycle « Plastiques : des poisons

pas si fantastiques » explorera le lien qui existe entre les plastiques

et un système économique fondé sur la surproduction et l’obsolescence

programmée. Plus que de simples marqueurs de notre société de

consommation, ils en permettent la structuration.

Baptiste Monsaingeon, sociologue, et Henri Bourgeois Costa, directeur des affaires publiques de la Fondation Tara Océan, dialogueront autour de cette question.

_ _ _

À l’issue de la discussion, vous aurez la possibilité de poser toutes

vos questions à nos invités. La rencontre sera suivie d’un moment de

convivialité.

À propos de la Fondation Tara Océan

La Fondation Tara Océan est la première fondation reconnue d’utilité

publique consacrée à l’Océan en France. Depuis plus de 20 ans, elle

aspire à une révolution pour préserver le Vivant, convaincue que l’Océan

est essentiel à l’équilibre de notre planète. Explorer l’Océan et

partager les découvertes scientifiques pour susciter une prise de

conscience collective est au cœur de la mission de la fondation.

Elle mène des expéditions scientifiques, en partenariat avec des

laboratoires de recherche internationaux d’excellence, pour étudier la

biodiversité marine et comprendre les impacts du changement climatique

et des pollutions. Elle sensibilise les citoyens ; des jeunes

générations aux décideurs politiques. Grâce à son statut d’Observateur

Spécial à l’ONU, la fondation participe activement à la gouvernance

internationale de l’Océan.

Explorer, partager et protéger cet Océan vivant est plus que jamais

vital. Ensemble, défendons le Vivant. Protégeons l’Océan. Découvrez la

fondation sur https://fondationtaraocean.org/ et en vidéo.

Rencontre du cycle « Plastiques : des poisons pas si fantastiques » de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, le 17 mars 2026 à 18h30.

Le mardi 17 mars 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit

Tout public.

Fondation Maison des Sciences de l’Homme 54 boulevard Raspail 75006 Paris

