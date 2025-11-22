PLATE UP Médiathèque LE POLYGONE Avallon
PLATE UP
Médiathèque LE POLYGONE 2 bis rue du Général Leclerc Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-22 14:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Saurez-vous coopérer pour tenir un restaurant ? C’est ce que l’on va voir ! Organisez votre restaurant, accueillez les clients, prenez leurs commandes, cuisinez et servez. Mais attention, au moindre faux pas, il faudra tout recommencer.
Qui parviendra à relever ce défi ? .
Médiathèque LE POLYGONE 2 bis rue du Général Leclerc Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 43 18 biblioavallon@ville-avallon.fr
