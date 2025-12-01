Plateau 100% magie La Divine Comédie Marseille 6e Arrondissement

Plateau 100% magie

Du 11/12/2025 au 11/06/2026 le jeudi à partir de 20h30. La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-11 20:30:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2025-12-11

La magie s’invite à Marseille !

Venez participer à une soirée inoubliable avec une sélection des meilleurs artistes de la région.





Les Soirée Fantastiques vous ouvrent leurs portes pour vous prouver que la magie n’est pas réservée qu’aux enfants.





Une divine soirée vous attend à la Divine Comédie ! .

La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Magic comes to Marseille!

L’événement Plateau 100% magie Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille