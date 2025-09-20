Plateau artistique « Nout kartié nout patrimoine » Ecole Edith Piaf à Terre sainte Saint-Pierre
Plateau artistique « Nout kartié nout patrimoine » Ecole Edith Piaf à Terre sainte Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.
Plateau artistique « Nout kartié nout patrimoine » Samedi 20 septembre, 17h00 Ecole Edith Piaf à Terre sainte La Réunion
Informations : Contrat de Ville de Terre-Sainte 0262 32 60 32 / 0693 21 80 14 – Parking de l’école Edith Piaf au 19, rue des Espadons (en face du RSMA à Terre Sainte)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T20:00:00
Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T20:00:00
Plateau artistique
Danses traditionnelles avec les associations « Fé bouge nout kartié » et « Tambour Catoi ».
Ma’zade, artiste de Terre-Sainte
Gadiémbé maloya, groupe de Terre Sainte.
Et plein d’autres artistes ….
Ecole Edith Piaf à Terre sainte 19 rue des Espadons Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion
Plateau artistique
DR