Plateau artistique « Nout kartié nout patrimoine » Samedi 20 septembre, 17h00 Ecole Edith Piaf à Terre sainte La Réunion

Informations : Contrat de Ville de Terre-Sainte 0262 32 60 32 / 0693 21 80 14 – Parking de l’école Edith Piaf au 19, rue des Espadons (en face du RSMA à Terre Sainte)

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Danses traditionnelles avec les associations « Fé bouge nout kartié » et « Tambour Catoi ».

Ma’zade, artiste de Terre-Sainte

Gadiémbé maloya, groupe de Terre Sainte.

Et plein d’autres artistes ….

Ecole Edith Piaf à Terre sainte 19 rue des Espadons Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion

