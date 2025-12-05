PLATEAU BLACK METAL – DEATHCODE SOCIETY – PLATEAU BLACK METAL – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

PLATEAU BLACK METAL – DEATHCODE SOCIETY – PLATEAU BLACK METAL Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

Metallian Production et l’Espace Republic Corner s’associent pour ce 1er plateau Black Metal !Du lourd vous attend avec la venue exceptionnelle de DEATHCODE SOCIETY et les Poitevins ANIIMA en 1ère partie.Deathcode Society est né dans les années 2010 du désir de poursuivre le travail de forge d’un metal tonitruant et sophistiqué tel que des groupes comme Emperor, Dissection ou Anorexia pouvaient le pratiquer au sommet de leur art. Après un premier album Eschatonizer sorti en 2015, qui unissait musique symphonique et metal extrême dans une optique moderne et progressive quoique solidement ancrée dans la tradition ouverte par les groupes scandinaves des années 90, un album live enregistré au Brise Glace en 2017 – The Armageddon Carnival – le groupe est revenu en 2023 avec Unlightement, une plongée suffocante dans les profondeurs de l’âme humaine. Rythmes frénétiques, arrangements symphoniques et industriels tempétueux se conjuguent avec des textes baignant dans un surréalisme sombre – deux morceaux étant des adaptations de poèmes de Andrew Joron et René Daumal. Avec ce disque le groupe invite l’auditeur à explorer l’Autre Côté…AniimA, incarnation sonore des mouvements de l’âme, fusionne les influences de 5 musiciens explorant la frontière entre Conscient et inconscient. Le groupe, fondé à Poitiers en 2023 délivre une musique puissante et introspective, mariant contemplation et exutoire. Leur Métal hybride et moderne va puiser ses sources dans divers genres comme Death, Thrash ou encore Black Métal.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86