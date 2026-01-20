Plateau danse – Mellina Boubetra, Nyst + Léa Vinette, Éclats Grande Halle de la Villette Paris

Mellina Boubetra, Nyst

Nyst explore une danse interprétée par les mots en direct et qui, en improvisation, répond, reprend, et finalement se construit à deux voix. Un dialogue, à nouveau, s’instaure entre intérieur et extérieur, entre danseuses, dans un horizon de rencontre où le plus personnel fait écho à la communauté. Une danse de lien donc, où l’expression intime rayonne, construit, promet.

chorégraphie et interprétation Mellina Boubetra

texte Julie Compans, Mellina Boubetra

composition musicale Patrick De Oliveira, Mellina et Liamine Boubetra

Léa Vinette, Éclats

Il faut de tout pour faire une danse… Léa Vinette entend bien retrouver une sens à notre monde chaotique où les relations humaines semblent se complexifier sans fin. Mais sa démarche brille, Éclats !, par sa volonté et son désir de ne rien simplifier, au contraire ! De jouer des extrêmes et des difficultés pour donner une chance à la richesse, à la surprise, à la subtilité. Ainsi ces trois corps en mouvement vivent intensément le jeu des métamorphoses, investis dans une adaptation permanente où le règles de la cohabitation changent elles aussi en permanence… Mobile dans mobile, comme une belle définition de la chorégraphie. Alors se présente un processus créatif qu’exacerbent les contraintes, entre impératifs et liberté, entre individu et groupe, entre émotions contradictoires, énergies éruptives, cadrages, débordement… L’équilibre instable semble plus passionnant que l’harmonie, la quête plutôt que la fin du voyage, le désir plutôt que le renoncement. Soif de vivre, ivresse humaine.

conception Léa Vinette

écriture chorégraphique et performance Léa Vinette, Vincent Dupuy et Daniel Barkan

participation à la recherche chorégraphique Maureen Nass

assistant Simon van der Zande

dramaturgie Sara Vanderieck

costumes Léa Vinette en collaboration avec Luca Tichelman et Juliette Chevalier

création musicale Miguel Filipe

mixage et montage son Dejan Banovic

régie son David Leblanc

création lumière et régie Marinette Buchy

régie lumière Marilou Boulay

diffusion Anaïs Guilleminot / La cordiale

administration, production Charlotte Giteau / La cordiale

production logistique Raphaël Bas / La cordiale

Festival Faits d’hiver, 28e édition

19 jan-20 fév 2026

52 représentations – 18 lieux – 12 créations En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.

Deux créations dans lesquelles le geste se fait révélation. Entre élan instinctif et écoute profonde, la danse fait surgir l’invisible, ce qui palpite, ce qui vibre en silence sous la surface.

Le vendredi 13 février 2026

de 20h00 à 22h00

Le jeudi 12 février 2026

de 12h00 à 21h00

Le mercredi 11 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant

De 10 à 16 euros.

Tout public.

Grande Halle de la Villette 211 av Jean Jaurès 75019 Paris

https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver



