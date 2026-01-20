Plateau danse – Mellina Boubetra, Nyst + Léa Vinette, Éclats Grande Halle de la Villette Paris
Plateau danse – Mellina Boubetra, Nyst + Léa Vinette, Éclats Grande Halle de la Villette Paris mercredi 11 février 2026.
Mellina Boubetra, Nyst
Nyst explore une danse interprétée par les mots en direct et qui, en improvisation, répond, reprend, et finalement se construit à deux voix. Un dialogue, à nouveau, s’instaure entre intérieur et extérieur, entre danseuses, dans un horizon de rencontre où le plus personnel fait écho à la communauté. Une danse de lien donc, où l’expression intime rayonne, construit, promet.
chorégraphie et interprétation Mellina Boubetra
texte Julie Compans, Mellina Boubetra
composition musicale Patrick De Oliveira, Mellina et Liamine Boubetra
_________________
Léa Vinette, Éclats
Il faut de tout pour faire une danse… Léa Vinette entend bien retrouver une sens à notre monde chaotique où les relations humaines semblent se complexifier sans fin. Mais sa démarche brille, Éclats !, par sa volonté et son désir de ne rien simplifier, au contraire ! De jouer des extrêmes et des difficultés pour donner une chance à la richesse, à la surprise, à la subtilité. Ainsi ces trois corps en mouvement vivent intensément le jeu des métamorphoses, investis dans une adaptation permanente où le règles de la cohabitation changent elles aussi en permanence… Mobile dans mobile, comme une belle définition de la chorégraphie. Alors se présente un processus créatif qu’exacerbent les contraintes, entre impératifs et liberté, entre individu et groupe, entre émotions contradictoires, énergies éruptives, cadrages, débordement… L’équilibre instable semble plus passionnant que l’harmonie, la quête plutôt que la fin du voyage, le désir plutôt que le renoncement. Soif de vivre, ivresse humaine.
conception Léa Vinette
écriture chorégraphique et performance Léa Vinette, Vincent Dupuy et Daniel Barkan
participation à la recherche chorégraphique Maureen Nass
assistant Simon van der Zande
dramaturgie Sara Vanderieck
costumes Léa Vinette en collaboration avec Luca Tichelman et Juliette Chevalier
création musicale Miguel Filipe
mixage et montage son Dejan Banovic
régie son David Leblanc
création lumière et régie Marinette Buchy
régie lumière Marilou Boulay
diffusion Anaïs Guilleminot / La cordiale
administration, production Charlotte Giteau / La cordiale
production logistique Raphaël Bas / La cordiale
_________________
Festival Faits d’hiver, 28e édition
19 jan-20 fév 2026
52 représentations – 18 lieux – 12 créations En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.
Deux créations dans lesquelles le geste se fait révélation. Entre élan instinctif et écoute profonde, la danse fait surgir l’invisible, ce qui palpite, ce qui vibre en silence sous la surface.
Le vendredi 13 février 2026
de 20h00 à 22h00
Le jeudi 12 février 2026
de 12h00 à 21h00
Le mercredi 11 février 2026
de 20h00 à 22h00
payant
De 10 à 16 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-11T21:00:00+01:00
fin : 2026-02-13T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-11T20:00:00+02:00_2026-02-11T22:00:00+02:00;2026-02-12T12:00:00+02:00_2026-02-12T21:00:00+02:00;2026-02-13T20:00:00+02:00_2026-02-13T22:00:00+02:00
Grande Halle de la Villette 211 av Jean Jaurès 75019 Paris
https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver
Afficher la carte du lieu Grande Halle de la Villette et trouvez le meilleur itinéraire