PLATEAU D’HUMORISTES – PLATEAU D’HUMORISTES – LA CARAVELLE Meaux

PLATEAU D’HUMORISTES – PLATEAU D’HUMORISTES – LA CARAVELLE Meaux samedi 24 janvier 2026.

PLATEAU D’HUMORISTES – PLATEAU D’HUMORISTES Début : 2026-01-24 à 20:30. Tarif : – euros.

VILLE DE MEAUX – TH LUXEMBOURG PRÉSENTE : PLATEAU D’HUMORISTESDistribution Hanibal Prod Avec Redouane Harjane, Nick Makoko, Charlotte Deslion, Guillaume DolleLe Festival Meaux Rire de Rire vous présente un plateau d’exception avec quatre humoristes aux univers complémentaires. Redouane Harjane, révélé par le Jamel Comedy Club et reconnu pour son style poétique et absurde, partagera la scène avec Nick Mukoko, vu dans la série Le Daron sur TF1 aux côtés de Didier Bourdon. Ils seront rejoints par Charlotte Deslion, comédienne vue dans Plus Belle La Vie et remarquée pour son spectacle Salle D’attente, ainsi que par Guillaume Dolle, dont le spectacle ALPHA.E a déjà conquis de nombreux comedy clubs. Une soirée qui promet éclats de rire et découvertes au cœur de l’humour contemporain !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CARAVELLE 10, rue Winston Churchill 77100 Meaux 77