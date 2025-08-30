Plateau GROUND – Bounce + S.T.U.C.K. Le Pin Galant Mérignac

Plateau GROUND – Bounce + S.T.U.C.K. Le Pin Galant Mérignac jeudi 30 avril 2026.

Plateau GROUND – Bounce + S.T.U.C.K. Jeudi 30 avril 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 31 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 25 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T20:30:00 – 2026-04-30T22:00:00

Fin : 2026-04-30T20:30:00 – 2026-04-30T22:00:00

Deux spectacles en un !

Deux chorégaphes, Lumi Sow et Mounia Nassangar, présentent sur notre scène deux créations hip-hop où ils décryptent les messages et transformations du corps par le prisme de deux mouvements historiques : le freestyle et le waacking. Le corps dans tous ses états pour dire l’état du monde.

BOUNCE

Engagés depuis 2013 dans la scène hip-hop freestyle, les neuf danseurs et danseuses de Sons of Wind, s’emparent de la scène pour explorer la manière dont le mouvement du rebond insuffle de l’énergie aux corps. Boosté par une pulsation musicale continue, l’élasticité du « bounce » s’infiltre et circule dans le groupe pour un moment de célébration collective à haute intensité, à la gloire du groove.

S.T.U.C.K.

Dans sa première pièce en tant que chorégraphe, l’icône internationale du waacking Mounia Nassangar explore la capacité les mots restent coincés (stuck, en anglais). Cette recherche fait directement écho à l’histoire du waacking, danse d’urgence et d’expression née d’une oppression, dont les cinq interprètes au plateau donnent chacune leur propre version, fortes de corps et d’histoires différentes. Elles dévoilent alors cette culture sous un angle subjectif et sensible.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2815 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Deux chorégaphes, Lumi Sow et Mounia Nassangar, présentent sur notre scène deux créations hip-hop.

Le Kabuki