Plateau humour au féminin Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône vendredi 10 octobre 2025.

Salle Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 29 EUR

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

2025-10-10

En accord avec le Complexe de Lyon

C’est un plateau de quatre humoristes féminines qui vous est proposé à la salle Marcel Sembat de Chalon sur Saône, avec

AMANDINE LOURDEL

Sans œillères, pied au plancher, Amandine Lourdel roule sur nos certitudes, Insolente et tendre, constamment en alerte, s’emparant du matrimoine comme personne, elle dissèque mœurs et appartenances.

Son humour frontal oscille entre le sarcasme, l’ironie et la satire sociale. Ne frôlez pas le péché consommez-le !

—————————–

AUDREY BALDASSARE

Quand Audrey était pompier, elle faisait des blagues dans l’ambulance.

Si les victimes ne sont jamais arrivées jusqu’à l’hôpital en vie, Audrey est arrivée jusqu’à vous et en pleine forme.

Après avoir été pompier, militaire et chamois, elle descend de sa montagne telle une humoriste non conformiste pour vous emmener faire du hors-piste.

—————————–

VANESSA LEPINE

Découvrez Vanessa Lépine dans son premier spectacle !

Québécoise qui vit en Suisse depuis maintenant 10 ans. Elle est qualifiée de dominatrice motivationnelle par ses soumis et autres adeptes. Vanessa interroge la véritable nature de l’amour de soi dans un monde envahi par les produits de beauté et les pressions sociales.

L’humour de Vanessa est un mélange unique de chaleur humaine et d’hilarité, vous emmenant dans un tourbillon constitué d’amour et des idiosyncrasies de la vie.

—————————–

CHARLOTTE CREYX

Attention OVNI de l’humour garanti !! A travers des anecdotes savoureuses, la comédienne se confie au public. Son introspection déroutante est servie par son autodérision sans limite et son jeu subtil ultra maîtrisé. Entre silences qui en disent long et mimiques déconcertantes, elle nous partage sa désorientation et nous embarque dans son univers, saugrenu, parfois acide, mais surtout surprenant. .

Salle Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

