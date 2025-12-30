PLATEAU HUMOUR ET MAGIE PALAIS DES CONGRES CAP D’AGDE MEDITERRANEE Cap D’agde

PLATEAU HUMOUR ET MAGIE Début : 2026-04-22 à 20:30. Tarif : – euros.

Une soirée unique placée sous le signe du rire et de la surprise ! Préparez-vous à vivre un plateau exceptionnel réunissant une nouvelle génération d’artistes qui font vibrer les scènes françaises. Humour percutant, énergie débordante et moments de pure illusion : cette soirée promet un enchaînement de performances aussi drôles qu’impressionnantes. Sur scène, retrouvez Camille Tissot, Blandine Lehout, Tom Baldetti, Gaëtan Husson et Clément Blouin, magicien nouvelle génération. Chacun avec son univers, son rythme et son style, ils se succèdent pour offrir un spectacle rythmé, surprenant et accessible à tous. Entre stand-up incisif, personnages, improvisation et magie moderne, ce plateau propose un format dynamique où le public ne voit pas le temps passer. Une soirée conviviale, fédératrice et résolument actuelle, idéale pour découvrir ou redécouvrir des artistes incontournables de la scène d’aujourd’hui.

PALAIS DES CONGRES CAP D’AGDE MEDITERRANEE ROND POINT DU CARRE D’AS 34300 Cap D’agde 34