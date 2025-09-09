Plateau littéraire Bibliothèque Guenrouet

Plateau littéraire Bibliothèque Guenrouet mardi 9 septembre 2025.

Bibliothèque 3 rue du Châtelier Guenrouet Loire-Atlantique

Début : 2025-09-09 18:00:00

fin : 2025-09-09 18:00:00

2025-09-09

Découvrez les romans de l’automne en compagnie de Guénaël Boutouillet, critique et médiateur du livre.

Un verre de l’amitié sera offert à l’issue de la soirée.

Mardi 9 septembre à 18h, à la bibliothèque de Guenrouët

Gratuit, entrée libre

Renseignement

Bibliothèque de Guenrouët 02 40 87 80 06

biblioguenrouet@cc-paysdepontchateau.fr .

Bibliothèque 3 rue du Châtelier Guenrouet 44160 Loire-Atlantique

