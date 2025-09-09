Plateau littéraire Bibliothèque Guenrouet
Plateau littéraire Bibliothèque Guenrouet mardi 9 septembre 2025.
Plateau littéraire
Bibliothèque 3 rue du Châtelier Guenrouet Loire-Atlantique
Début : 2025-09-09 18:00:00
fin : 2025-09-09 18:00:00
2025-09-09
Découvrez les romans de l'automne en compagnie de Guénaël Boutouillet, critique et médiateur du livre.
Un verre de l'amitié sera offert à l'issue de la soirée.
Mardi 9 septembre à 18h, à la bibliothèque de Guenrouët
Gratuit, entrée libre
Renseignement
Bibliothèque de Guenrouët 02 40 87 80 06
biblioguenrouet@cc-paysdepontchateau.fr
Bibliothèque 3 rue du Châtelier Guenrouet 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
