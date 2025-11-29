PLATEAU PARTAGÉ POUR LES TOUT-PETITS DE 0 À 6 ANS ET LEURS PARENTS Sète

PLATEAU PARTAGÉ POUR LES TOUT-PETITS DE 0 À 6 ANS ET LEURS PARENTS

26, quai Aspirant Herber Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Le Plateau Partagé (Pour les tout-petits et leurs parents) constitue un espace d’aventures artistiques proposé aux enfants et à leurs parents par la compagnie Action d’Espace.

Le Plateau Partagé (Pour les tout-petits et leurs parents) constitue un espace d’aventures artistiques proposé aux enfants et à leurs parents par la compagnie Action d’Espace.Danseurs, musicien et poète s’entremêlent en libre circulation avec les publics. Les arts sont offerts par le mouvement, sans injonction à participer, sans présentation verbale, en considérant enfants et adultes comme participants d’une œuvre artistique vivante et éphémère.Pour qu’une rencontre avec les arts s’opère, pour que les enfants la partagent avec leurs parents (et vice-versa !), pour qu’ils en soient acteur.rices, pour que ces rencontres soient aussi leurs œuvres, une œuvre…Distribution François Rascalou ChorégrapheMathilde Duclaux, Camille Lericolais danseusesPatrice Soletti musicien, guitare électrique et objets sonoresAntonio Rodriguez Yuste PoèteGratuit sur inscription par téléphone au 04 67 74 94 37 ou par courriel inscription.crac@laregion.frPhoto Plateau partagé , copyright Marc Coudrais. .

26, quai Aspirant Herber Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 94 37 marion.guilmot@laregion.fr

English :

Le Plateau Partagé (For toddlers and their parents) is a space for artistic adventure offered to children and their parents by the Action d?Espace company.

German :

Das Plateau Partagé (Für Kleinkinder und ihre Eltern) ist ein Raum für künstlerische Abenteuer, der von der Compagnie Action d?Espace für Kinder und ihre Eltern angeboten wird.

Italiano :

Le Plateau Partagé (Per i bambini e i loro genitori) è uno spazio di avventura artistica per i bambini e i loro genitori, organizzato dalla società Action d’Espace.

Espanol :

Le Plateau Partagé (Para los niños pequeños y sus padres) es un espacio de aventura artística para los niños y sus padres, organizado por la empresa Action d’Espace.

L’événement PLATEAU PARTAGÉ POUR LES TOUT-PETITS DE 0 À 6 ANS ET LEURS PARENTS Sète a été mis à jour le 2025-11-07 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE