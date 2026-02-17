Plateau partagé | Thibaut Eiferman & Alice Vasseur / Rémi Richaud Théâtre L’étoile du nord Paris

Terre 1, collaboration entre Thibaut Eiferman et Alice Vasseur, artiste plasticienne. Dans un dialogue avec l’immobilité, un interprète danse avec 3 toiles. Il tente de se mettre en mouvement dans un espace dont il redécouvre les contraintes physiques et sociales – son propre poids miroir des injonctions à l’ascension et à la réussite. Inversion des polarités, chute, élévation, échec et jeu d’enfant sont autant d’outils pour explorer ce que c’est d’être terrien.

Avec Boys Club, la Cie Kosa propose une réflexion sur l’identité masculine et les rapports qu’entretiennent les hommes avec les autres membres de nos sociétés. Face à une hypothétique « crise de la masculinité » agitée par les milieux conservateurs, et à la radicalisation des jeunes hommes, la Cie Kosa invite au contraire les hommes à remettre en question leurs modèles de virilité, et interroger leur place dans la construction d’une société plus égalitaire. Comment s’affranchir des normes du boys club pour inventer « l’homme juste » ?

IMMERSION DANSE le festival. Spectacles de danse.

Le vendredi 20 mars 2026

de 20h00 à 21h30

payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Théâtre L’étoile du nord 16 rue Georgette Agutte 75018 Paris

