Plateau poétique Printemps des poètes Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles

Plateau poétique Printemps des poètes

Centre Gérard Philipe 54 Avenue Louis Fouchère Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 23:59:00

Date(s) :

2026-04-03

Cette année encore, dans le cadre du Printemps des poètes, L’Azulie Compagnie présente un Plateau poétique .

Sous la forme d’une soirée cabaret, musiciens, danseuses, comédiens, artistes de cirque se mêleront en duo, trio, troupe, pour dire, chanter, jouer, danser la poésie…

De nombreux artistes de la région, professionnels et amateurs, ont répondu à l’invitation de Marie-Julie de Coligny (l’Azulie compagnie) à partager la scène pour un moment poétique sur le thème Liberté. Force vive, déployée Wanguy (danseuse), Diab’Alex (diaboliste), Pierre Luzy (musicien), Alice Forges (poétesse), Anne Suzuki (dessinatrice), Pierre Poussin (saxophoniste), Séverine Ridet (chanteuse), et bien d’autres surprises… Et les poètes du public qui le souhaitent pourront eux-aussi déclamer quelques vers.

On fêtera tous la poésie dans un moment de douceur partagé !

Gâteaux maison et boissons sur place. .

Centre Gérard Philipe 54 Avenue Louis Fouchère Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 92 52 23 lazuliecompagnie@gmail.com

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English : Plateau poétique Printemps des poètes

L’événement Plateau poétique Printemps des poètes Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Nevers