Plateau Stand-up Dinard Comedy West Parc La Richardais

West Parc 1 Rue des Villes Billy La Richardais Ille-et-Vilaine

Le Dinard Comedy lance son plateau de stand-up !

Dès cet automne, on vous donne rendez-vous régulièrement au West Parc de La Richardais pour des soirées 100% stand-up.

Au programme de nouvelles pépites de l’humour à découvrir… et des artistes déjà passés par le festival que nous aurons le plaisir de retrouver !

Première date jeudi 16 octobre 2025

On compte sur vous pour venir nombreux et mettre le feu à cette grande première !

Programmation et billetterie annoncées très bientôt… restez connectés ! .

West Parc 1 Rue des Villes Billy La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 97 68

