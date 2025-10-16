Plateau Stand-up Dinard Comedy West Parc La Richardais
Le Dinard Comedy lance son plateau de stand-up !
Dès cet automne, on vous donne rendez-vous régulièrement au West Parc de La Richardais pour des soirées 100% stand-up.
Au programme de nouvelles pépites de l’humour à découvrir… et des artistes déjà passés par le festival que nous aurons le plaisir de retrouver !
Première date jeudi 16 octobre 2025
On compte sur vous pour venir nombreux et mettre le feu à cette grande première !
Programmation et billetterie annoncées très bientôt… restez connectés ! .
West Parc 1 Rue des Villes Billy La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 97 68
