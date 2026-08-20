Plateau Stand Up Mystère Comedy Club Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-04 21:00 – 23:00

Gratuit : non Sur réservation + prix libre à la sortie Tout public

Le nouveau plateau de Stand Up débarque au Mystère Comedy Club Retrouvez une sélection de différents humoristes nantais.es. Plateau de d’humoristes 1 heure de spectacle ouverture du bar à 18h00 9 rue paré à Nantes, 44000

Mystère Comedy Club Nantes 44000

https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/plateau-stand-up



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