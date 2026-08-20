AGENDA · Nantes99vues
Plateau Stand Up Mystère Comedy Club Nantes
vendredi 4 décembre 2026 · Mystère Comedy Club · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-04 21:00 – 23:00
Gratuit : non Sur réservation + prix libre à la sortie Tout public
Le nouveau plateau de Stand Up débarque au Mystère Comedy Club Retrouvez une sélection de différents humoristes nantais.es. Plateau de d’humoristes 1 heure de spectacle ouverture du bar à 18h00 9 rue paré à Nantes, 44000
Mystère Comedy Club Nantes 44000
https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/plateau-stand-up
Afficher la carte du lieu Mystère Comedy Club et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Initiation Zumba et Afro Zumba, Pigeonnier des Dervallières, Nantes 20 août 2026
- Balade contée, Parc de Bottière-Chénaie, Nantes 20 août 2026
- Les ateliers du West Tour – Initiation Zumba, Nantes Centre et Quartiers, Nantes 20 août 2026
- Bottière l’été, Maison de quartier de la Bottière, Nantes 20 août 2026
- Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Luce Courville, Nantes 20 août 2026